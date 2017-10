ASTA E CEA MAI TARE! 100 de danezi si-au facut grup de folclor romanesc: sunt fascinati de hora romaneasca :) Doar tambalagiul e romano-danez: "Un tigan din Bucuresti" VIDEO

Traditiile romanesti si-au facut loc in patria fericirii. Doar tambalagiul are origini romanesti: "Sunt un tigan din Bucuresti"

100 de danezi au gasit o metoda inedita sa ramana fericiti. In Copenhaga exista un grup de oameni care canta si danseaza pe muzica romaneasca, desi nu stiu o boaba romaneste.

Au costume populare romanesti si danseaza perfect pe hore. Coregraful lor e o daneza care a fost casatorita cu un roman. El a infiintat grupul, in urma cu 45 de ani. Intre timp, barbatul a murit, dar in urma lui a ramas grupul de danezi care se bucura in ritmuri romanesti.

Danezii au ca prieten un roman care le e tambalagiu, si care e cetatean danez din 1991.

Omul are in orchestra danezi, turci si suedezi. Exista o singura regula in formatie: toata lumea canta doar muzica romaneasca!

Romanul-danez e la tambal si se mandreste cu originile lui. Asa ca la intrebarea reporterului PRO TV - "Ce sunteti, roman sau danez?" - omul a raspuns sincer: "Tigan din Bucuresti!"

Danezii din grupul de dansuri romanesti vor fi in tribune diseara, la meciul dintre Danemarca si Romania.