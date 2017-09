Asa tara, asa fotbal! RUSINE NATIONALA? Ce se poate intampla cu organizarea Euro 2020 in Romania

Se stie inca din septembrie 2014 ca Arena Nationala din Bucuresti va gazdui patru meciuri de la Euro 2020, dar au trecut trei ani de zile si autoritatile nu au bifat niciun punct major din caietul de sarcini prezentat de UEFA si acceptat de FRF si Guvernul Romaniei.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Asta desi specialistii spun ca era nevoie de un plan bine pus la punct, care sa fie finalizat cel tarziu pana in iunie 2019.

Autoritatile nu au organizat nici macar licitatiile pentru a desemna firmele de constructii care sa inceapa lucrarile pentru realizarea infrastructurii necesare organizarii meciurilor de la Euro 2020 in Romania. Ceea ce se anunta un eveniment major, care se puna tara noastra pe harta sportului si turismului mondial, are toate sansele sa se transforme intr-o noua dovada penibila a incompetentei autoritatilor.

Chiar si Arena Nationala incepe sa aiba probleme serioase, pasibile sa puna in pericol vietile celor care urmaresc meciurile din tribunele sale. Desi constructia sa a costat aproape 240 de milioane de euro, stadionul are o capacitate de 54.851 de locuri, iar pentru a organiza meciuri din fazele superioare ale Euro 2020, el ar fi avut nevoie de minim 60.000 de locuri.

De asemenea, dupa tragedia din clubul Colectiv, arena a primit aviz provizoriu de functionare din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) pana pe 31 decembrie 2016, dupa ce fusese inchisa timp de mai multe luni (noiembrie 2015 - martie 2016), deoarece constructia a fost finalizata fara autorizatie de securitate la incendiu de la ISU si materialul din care este construit acoperisul nu era omologat in Romania. Redeschiderea locatiei a parut mai degraba facuta sub presiune factorului politic, pentru ca eliberarea acestui document ar fi dificila si in prezent, in conditiile in care putine probleme au fost rezolvate cu adevarat, iar din martie 2017 nu mai exista nici macar contract de mentenanta pentru stadion.

De altfel, in primavara anului 2017, Consiliul General al Primariei Bucuresti a votat preluarea administrarea stadionului de la Adminsitratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB), deoarece acesta "necesita o serie de reparatii atat la nivelul infiltratiilor si finisajelor, cat si la nivelul echipamentelor si instalatiilor care au iesit din perioada de garantie si la care au fost identificate o serie de disfunctionalitati majore si care trebuie aduse la nivelul solicitarilor UEFA". Initiatorii acestui proiect au sustinut ca reparatiile trebuie efectuate "in regim de urgenta" pentru ca "este pusa in pericol functionalitatea arenei". De altfel, cine viziteaza stadionul isi da seama ca exista cateva greseli majore de proiectare si executie, iar dupa stadiul de degradare a acestuia iti vine greu sa crezi ca este vorba de un stadion inaugurat in urma cu doar 6 ani de zile.

Conform caietului de sarcini, Romania trebuia sa isi asume doar un stadion pentru meciurile oficiale, alte patru de antrenament cu suprafete de joc la un anumit standard impus de UEFA si imbunatatiri decente la nivel de infrastructura rutiera si de transport in comun, insa oficialii romani au inceput sa se bata cu caramida in piept ca vor rezolva in perioada 2014-2019 unele probleme majore. Ei au promis o noua magistrala de metrou care sa lege centrul orasului de aeroportul Henri Coanda, al carui cost initial a fost aproximat la 1,3 miliard de euro, dar si ca vor finaliza autostrazile Bucuresti - Nadlac si Bucuresti - Ungheni, ca vor imbunatati drumurilor Bucuresti - Calafat si Bucuresti - Giurgiu, dar si alte proiecte si investitii care sa amelioreze sectorul de telecomunicatii, activitatile culturale, activitatile sociale si alte angajamente.

La cum s-au miscat lucrarile mari de infrastructura in ultimii 10-15 ani, pare imposibil ca Romania sa finalizeze, in urmatorii doi ani si jumatate, doua autostrazi si proiectul metroului Bucuresti-Aeroport Otopeni. Probabil ca in vara anului 2020, tara noastra va avea o autostrada incompleta care sa ne lege de Ungaria si un drum expres care sa traverseze partea estica a Romaniei pana la granita cu Republica Moldova.

De altfel, autostrada care sa ne lege de Ungaria nu pare sa poata fi terminata pana in 2022, iar Metrorex a anuntat deja oficial ca Magistrala 6 de metrou, care urma sa lege Capitala de aeroportul din Otopeni, nu va putea fi finalizata mai devreme de 2021 (locuitorii din Drumul Taberei stiu cat de precise pot fi aproximarile Metrorex) si ca ea va fi suplinita temporar printr-o modernizare a liniei de cale ferata Gara de Nord - Otopeni. Si aceasta pare fantezista si nerentabila pe termen lung, in conditiile in care investitiile in calea de rulare si podul de la Mogosoaia ar urma sa se ridice la 220 de milioane de lei si nu se stie inca cum se va rezolva problema calatorilor care coboara acum in camp, de unde sunt preluati de un autobuz care ii duce la aeroport.

Mai mult, Mircea Sandu, fostul presedinte al FRF, pe vremea caruia s-a castigat dreptul de a gazdui meciurile la Euro 2020, dezvaluia ca "acest Campionat European nu inseamna doar Bucuresti, ci si alte 5 orase. Am ales cu reprezentantii Guvernului orasele apropiate de granita. La Iasi trebuia sa se inceapa un proiect, cu un stadion nou, cu investitii de la Ministerul Dezvoltarii. Timisoara era alt oras de pe lista, cu stadion nou. Craiova era al treilea, Constanta era al patrulea si aveam deja Clujul, unde lucrurile erau deja in regula. Nu s-a făcut nimic". Deci, din cele 5 stadione, vor fi gata doar cele de la Cluj si Craiova.

In sfarsit, in privinta celor patru stadioane promise echipelor pentru pregatire inaintea meciurilor de la Euro 2020, lucrurile sunt tragice. Ar trebui reconstruite din temelii patru stadioane, care vor totaliza peste 70.000 de locuri: Arcul de Triumf - 8.000 de locuri, Stadionul Dinamo -18.000, Stadionul Giulesti - 20.000 si Stadionul Steaua - 30.000. Finantarea ar trebui sa fie asigurata de Ministerul Dezvolarii Regionale, iar costul total estimat este mai mare de 105 milioane de euro.

Stadiul lucrarilor nu este unul promitator. La Stadionul Steaua, Compania Nationala de Investitii (CNI) spune ca "a fost finalizata documentatia necesara demararii procedurii de achizitie publica privind realizarea studiului de fezabilitate", in perioada urmatoare urmand sa se organizeze licitatia pentru studiul de fezabilitate, iar demolarea va incepe in primavara anului 2018. La Stadionul Giulesti, abia acum se obtin avizele necesare studiului de prefezabilitate. La Stadionul Arcul de Triumf, se lucreaza la finalizarea studiului de fezabilitate. La Stadionul Dinamo, lucrurile stau cel mai rau, hotarandu-se trecerea fortata a arenei prin Hotarare de Guvern, la inceputul lunii septembrie 2017, de la societatea ACS FC Dinamo Bucuresti, apartinand lui Nicolae Badea, la CS Dinamo, clubul MAI, cu scopul sa fie cedata CNI pentru a fi modernizata in vederea organizarii in Romania a Euro 2020. Cum urmeaza studii, demolare si reconstructie totala, iar durata executiei este aproximata la 31 de luni, este clar ca este imposibil ca arena sa fie finalizata in timp util.

Posibilitatea ca Romania sa puna la dispozitia UEFA, pana cel tarziu la inceputul anului 2020, toate cele patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale, este o utopie. Scufundati in studii de prefezabilitate si fezabilitate, licitatii, demolari si constructii, constructorii vor fi sigur incetiniti de aglomeratia din Bucuresti si de orice eventuala contestatie depusa in instanta, asa ca cel putin 2 stadione ar urma sa fie prinse de startul competitiei in stadiul de santier.

Daca mai adaugam autostrazile neterminate si faptul ca cei peste 100.000 de turisti asteptati pe perioada Euro 2020 in Romania vor trebui sa ajunga de la Aeroportul Henri Coanda in oras fie asteptand trenul in camp, fie petrecand 1-2 ore in ambuteiajele de pe DN1, putem sa ne pregatim sufleteste pentru un dezastru organizatoric. Daca mai punem la socoteala si numarul mic de locuri de cazare si calitatea serviciilor turistice, serviciile de taximetrie nereglementate, problema poluarii excesive, a ambuteiajelor si a lipsei locurilor de parcare, vulnerabilitatea in fata unor acte de terorism sau a huliganismului miilor de ultrasi care vor ajunge in Bucuresti, masurile de securitate rudimentare in oras si pe stadion, nivelul evaziunii fiscale etc. putem spune ca Romania va putea oferi in 2020 doar ceea ce a oferit si in 1990, 2000 si 2010, adica preturi mici, bere ieftina, un amestec fascinant de bogatie si mizerie si fete frumoase. Nu conteaza ca riscam sa ramanem si cu banii cheltuiti si fara dreptul de organizare a competitiei, important e ca am lansat logo-ul Bucurestiului pentru Euro 2020 si ca multi politicieni au folosit Euro 2020 doar in scop electoral...



Orase care vor gazdui partide de la EURO 2020

LONDRA (Anglia): Wembley Stadium (90.000 de locuri), arena a fost construita in anul 2007 - va gazdui semifinalele si finala mare a Euro 2020

MUNCHEN (Germania): Allianz Arena (70.000 de locuri), stadionul a fost construit in 2005 - va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor

BAKU (Azerbaidjan): Stadionul Olimpic (70.000 de locuri), arena noua finalizata in 2015 - va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor



SANKT-PETERSBURG (Rusia): Zenit Krestovsky Arena (65.000 de locuri), lucrarile au fost finalizate in 2017 - va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor

ROMA (Italia): Stadio Olimpico (70.000 de locuri), arena va fi supusa unor renovari importante finalizate pana in 2018 - va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor

COPENHAGA (Danemarca): Telia Parken (38.000 de locuri), arena a fost deschisa in 1992 si a fost renovata in 2009 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor

BUCURESTI (Romania): Arena Nationala (55.000 de locuri), stadion inaugurat in 2011 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor

AMSTERDAM (Olanda): Amsterdam ArenA (54.000 de locuri), arena finalizata in 1996 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor

DUBLIN (Irlanda): Aviva Stadium (52.000 de locuri), arena construita in 2010 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor

BUDAPESTA (Ungaria): Ferenc Puskas Stadium (68.000 de locuri), lucrarile urmeaza sa fie terminate in 2019 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor

BRUXELLES (Belgia): Eurostadium (62.000 locuri), stadion nou, lucrarile ar trebui sa fie terminate in 2019 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor

BILBAO (Spania): Estadion de San Mames (53.000 locuri) - stadion nou, finalizat in 2013. Va gazdui un meci din optimi si trei din faza grupelor.

GLASGOW (Scotia): Hampden Park (52.000 locuri) - stadion inaugurat in 1903, revovat complet in 1999. Aici se vor disputa trei meciuri din grupe si unul din optimi.