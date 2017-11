"Are impresia ca am ceva cu el! De fapt, a jucat prost!" Fotbalistul de la Dinamo caruia Contra i-a transmis un mesaj clar

Cosmin Contra a recunoscut ca a discutat cu Ionut Nedelcearu si Valentin Costache, doi dintre "petrecaretii" lui Dinamo, carora le-a transmis ca trebuie sa isi schimbe atitudinea pentru a putea spera la convocari la echipa nationala.

Pe langa cei doi dinamovisti, Contra a vorbit si despre Steliano Filip, cu care nu a avut o intrevedere, dar pentru care a avut un mesaj. Selectionerul i-a raspuns fundasului, care a spus la precedenta actiune a echipei nationale ca nu a fost chemat din alte motive decat cele sportive.

"Ca randament, Steliano trebuie sa arate altfel pentru a ajunge la echipa nationala! Eu nu am probleme cu jucatorii, daca va juca bine va fi la nationala! El are impresia ca am ceva cu el. Eu l-am lasat afara din lot cand eram la Dinamo pentru ca a jucat foarte prost dupa ratarea transferului in Turcia", a spus Contra la Digisport.

In urma cu cateva saptamani, Steliano Filip spunea ca "era convins ca nu va fi convocat" si ca "nu vrea sa vorbeasca mai multe".