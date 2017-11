Anuntul BOMBA al lui Mutu dupa scandalul de la Dinamo: "Ar fi fost convocati la nationala!" Ce a spus despre Alibec si Stanciu

Adrian Mutu a vorbit despre situatia jucatorilor de la Dinamo, dar si despre problema unor jucatori pe care ii are in vedere Cosmin Contra pentru echipa nationala.

Managerul sportiv al FRF, Adrian Mutu, a declarat ca el crede in Ionut Nedelcearu si Valentin Costache, care au fost chemati pentru discutii cu selectionerul Cosmin Contra dupa ce s-au numarat printre jucatorii de la Dinamo care au petrecut pâna dimineata inaintea unui meci de Cupa. “Imi pare rau ca au pierdut o sansa de a debuta la echipa nationala, pentru ca erau in vizorul selectionerului”, a afirmat Mutu la Digi Sport.

“Au fost chemati, puteau sa nu vina, nu sunt obligati. Sunt jucatori de viitor, e pacat, nu am vrea sa-I pierdem. Noi nu o sa mai vorbim cu ei, le-a zis Cosmin, e prima si ultima oara când vorbeste cu ei, daca le intra in cap bine, daca nu la revedere. Vor sa ajunga fotbalisti, bine, nu, vor sta la un birt si vor trai din amintiri, ca au jucat la Bilbao. Eu cred in ei. imi pare rau ca au pierdut o sansa de a debuta la echipa nationala, pentru ca erau in vizorul selectionerului. L-am sunat si pe tatal lui Costache si am vorbit personal. Cred ca a fost doar un derapaj, el e baiat serios”, a spus Adrian Mutu.

Mutu a mentionat ca ii pare rau de Dinamo: “Imi pare rau de Dinamo in general si de domnul Negoita, sunt lucruri care nu se leaga. Toata lumea arunca vina pe perioada in care am fost noi. Lucrurile au avut o anumita strategie pentru ca asa cerea momentul ala”.

Fostul fotbalist a vorbit si despre Denis Alibec, jucator de la care ar vrea sa isi “tempereze iesirile”. "Nu stiu ce ii va spune Cosmin. Eu stiu ce am vorbit cu el deja, când l-am anuntat ca ne intâlnim. Eu de la el vreau sa isi tempereze iesirile pe care le are mai ales pe teren, ca nu mai e un copil. Le dau sfaturi atât lui, cât si lui Costache si lui Nedelcearu, din proprie experienta. Eu stiu ca derapajele pe care le-am avut m-au costat, am avut de pierdut. Atunci, cine e mai in masura sa ii atentioneze, decât unul ca mine, cu experienta in acest domeniu? Nu mai suntem acum 10 ani, când se faceau lucrurile astea", a explicat el.

Mutu a mai spus ca i-a spus lui Alibec sa execute el daca i se va acorda un penalti echipei FCSB in meciul cu Hapoel Beer Sheva, din Liga Europa, pentru a “sparge gheata”. "Alibec trebuie sa se tempereze mai ales pe teren, mai ales ca era capitan de echipa si trebuie sa fie un exemplu. Nu am nimic cu el ca nu da goluri, chiar daca as vrea sa dea goluri la fiecare meci. Se intâmpla sa ai o perioada seaca. Probabil din dorinta de a da cât mai multe, nu reuseste. Probabil ca va sparge gheata, daca e un penalti in seara asta. I-am spus: 'Ba, daca e penalti, ia mingea si bate tu'. Trebuie sa prinda increderea atacantului".

in ceea ce il priveste pe Nicolae Stanciu, care s-a plâns in presa belgiana ca este folosit prea putin la Anderlecht, Mutu a declarat ca probabil jucatorul va fi sanctionat de club. ”Probabil va fi amendat. Asa ma gândesc ca merg cluburile in strainatate. Din informatiile mele, sunt foarte apreciati, am vorbit cu oficialii lor. E o problema la Chipciu, joaca un nou sistem, 3-4-3, au schimbat sistemul si postul lui Chipciu nu mai exista. Stanciu e considerat o vedeta, se asteapta multe de la el. Iesind in presa, mi se pare o greseala. Daca va continua asa, nu isi face decât rau. Eu cred ca trebuie sa se conformeze. Are sanse sa joace. Trebuie sa ceara explicatii de la antrenor. Ma astept sa nu plece de la Anderlecht”, a precizat Mutu.

Sursa: News.ro