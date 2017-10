"Am incercat cateva driblinguri, dar m-am SUFOCAT de emotie!" Ce a facut Alex Ionita cu tricoul nationalei

Ionita II a debutat cu emotii la nationala.

Unul dintre cei mai talentati jucatori din Liga I a ajuns in sfarsit la nationala. Alex Ionita II a intrat in minutul 80 in locul lui Budescu, insa nu a avut reusite.

Jucatorul spune ca s-a sufocat din cauza emotiilor si n-a reusit sa arate driblingurile cu care a impresionat in campionat.

"Am reusit sa debutez la nationala mare, dar nu trebuie sa ma opresc aici. Vreau sa devin un om de baza, sa nu raman doar cu debutul.

Imi doream sa fac cateva driblinguri, dar nu am mai apucat. Am avut emotii foarte mari si m-am sufocat”, a spus Alex Ionita.

La finalul partidei, Ionita a refuzat sa ii dea tricoul de joc unui suporter. El a strans autografe de la toti jucatorii si i-a dat tricoul mamei sale. "Nu pot sa-l dau, am pastrat toate tricourile de la debut", a spus el.