"Am facut un pas in fata!" Ce spune Daum dupa ce tot stadionul i-a cerut demisia, dupa victoria chinuita cu Armenia

Romania a batut Armenia cu 1-0, in minutul 91.

"A fost un meci foarte dificil, mai ales prima repriza. Defensiva lor erau cu 5 jucatori si cu mijlocasii aproape, apoi in repriza a doua am avut multe sanse, am pus presiune, dar nu am reusit sa inscriem. A fost fantastic ca echipa nu a renuntat sa dea gol. Meciul trebuie jucat mereu pana se termina, poate va aduceti aminte de finala dintre Manchester United si Bayern Munchen, cu 2 goluri in prelungiri, trebuie sa crezi pana in ultima secunda.

Nu vreau sa vorbesc despre calificare, ci despre cresterea unei noi echipe si de un proces de refacere a echipei nationale. Vrem sa ne pastram sansele matematice la calificare, vreau doar sa felicit jucatorii pentru cum s-au luptat. E un semn bun ca suntem in crestere.

Nu sunt 100% multumit, sunt mereu de facut imbunatatiri, dar am facut un pas inainte. Baluta, Ganea, Benzar, trebuie sa creasca si sa faca un pas inainte, au nevoie de timp. Nu conteaza ca mi-au cerut demisia, pot accepta acest lucru, fac fata presiunii, dar sa nu aiba nimic cu acesti baieti.

Pentru mine sunt doua optiuni, sa prelungesc pana in 2020 si reconstruim echipa sau sa plec... Raspunsul FRF a fost sa stam pana la finalul contractului, in 2018. Pana la urma as putea sa spun si eu gata, pentru mine e destul, nu am nevoie de acest post.", a spus Daum dupa meci.