"Am avut 24 de ocazii, rar se intampla sa vezi asa un meci!!" Ce a spus Daum dupa victoria grea cu Armenia

Christoph Daum i-a laudat pe jucatori pentru atitudinea pe care au avut-o contra Armeniei si a mai anuntat o data ca nu tine de scaun. E gata sa plece in orice moment.

Daum a avut o noua saptamana grea la nationala. Nici meciul nu l-a ajutat. Pe stadion s-a strigat 'demisia' in final, cand Romania se chinuia sa dea gol.

"Am avut 24 de ocazii de gol si e fantastic ca echipa nu a cedat. Rareori vezi un meci cu atat de multe ocazii. Am incercat sa fortam cu Popa si Ivan, jucatori rapizi, apoi si cu Maxim, care este un fotbalist creativ si are capacitatea de a inscrie. Poti marca mai multe goluri, dar importante sunt punctele si progresul acestor jucatori tineri. Baluta, Hanca au nevoie de mai multe meciuri. Nu reusim sa inscriemd in ocaziile pe care le avem. Trebuie sa apreciem ca reusim sa ne cream ocaziile, dar trebuie sa facem ceva ca sa nu mai ratam asa mult.

Vom lucra la acest aspect, voi lucra cu jucatorii. Am vazut si multe greseli. Dezamagirea vine de la asteptari. Fanii se asteptau la un meci mai usor pentru ca am castigat la scor in tur. Dar Armenia este o echipa noua. Eu fac tot ce pot. Daca cineva poate face mai mult, eu pot pleca si maine. Am o responsabilitate fata de acesti jucatori, imi place sa lucrez cu ei. Daca voi gasiti alta solutie pentru postul de selectioner, puteti discuta cu domnul Burleanu", a spus Daum.