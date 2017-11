"Alibec e exasperat, nu reuseste sa marcheze!" Dezvaluirea lui Cosmin Contra despre atacantul Stelei! Cum s-a comportat la nationala

Selectionerul Cosmin Contra i-a luat apararea lui Alibec.

Denis Alibec trece prin cea mai grea perioada a carierei - fara gol marcat in campionat, atacantul de 26 de ani a fost implicat in mai multe momente controversate decat faze de gol. El nu va juca in partida din aceasta seara cu Astra din cauza unei accidentari.

Dupa un nou scandal ce a avut loc la Plzen, cand Alibec a injurat spre banca de rezerve, selectionerul Cosmin Contra a sarit in apararea jucatorului, incercand sa explice manifestarile pe care le are acesta.

"Alibec a avut o atitudine foarte buna la echipa nationala. Atat la antrenamente, cat si in cele doua meciuri amicale. E exasperat pentru ca nu reuseste sa marcheze, poate ca de aceea are anumite iesiri. Are ocazii, nu reuseste sa inscrie si probabil ca se acumuleaza tensiune in capul lui" a spus Cosmin Contra la Telekom Sport.