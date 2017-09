Aliat surprinzator pentru Daum! Dan Petrescu il apara pe selectioner: "Era mai rau daca jucam frumos si pierdeam!"

Dan Petrescu il apara pe Daum dupa victoria chinuita cu Armenia.

Vazut ca unul dintre posibilii inlocuitori ai lui Christoph Daum pe banca nationalei, Dan Petrescu i-a luat apararea selectionerului nationalei dupa meciul cu Armenia, castigat pe final cu golul lui Maxim. Dan Petrescu crede ca Romania poate chiar sa revina in ecuatia calificarii.

"Ca antrenor ma intereseaza rezultatul, echipa a castigat.



Multi care vorbesc nu sunt antrenori si n-au fost, ma pun in pielea antrenorului si nu e usor nici pentru el sa aleaga cei mai in forma jucatori si acei jucatori sa fie in zi buna.



Pentru mine e important rezultatul. Daca jucam bine si nu puteam sa castigam, poate era mai rau. Sunt 3 puncte importante, care ne tin inca in cursa. Daca vom bate meciul urmator, ramanem in viata" a declarat Dan Petrescu conform Dolce Sport.