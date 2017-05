Alexis Sanchez si Vidal vin la Cluj pentru meciul cu Romania! Lotul campioanei Americii de Sud

Cluj Arena va gazdui, in 13 iunie 2017, jocul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa cu Chile, castigatoarea Copa America. Partida va fi de la ora 21.00, in direct la ProTV

Jucatorii Claudio Bravo (Manchester City, Arturo Vidal (Bayern Munchen) si Alexis Sanchez (Arsenal Londra) au fost convocati de selectionerul echipei nationale a statului Chile, Juan Antonio Pizzi, pentru meciul amical cu reprezentativa Romaniei.

Pizzi a convocat 29 de jucatori in lotul largit pentru Cupa Confederatiilor, competitie la care nationala sud-americana va participa dupa amicalul cu Romania, din 13 iunie.

Portari: Claudio Bravo (Manchester City), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Catolica);

Fundasi: Gonzalo Jara (Universidad de Chile), Gary Medel (Internazionale Milano), Mauricio Isla (Cagliari), Eugenio Mena (Sport Recife), Enzo Roco (Cruz Azul), Paulo Diaz (San Lorenzo), Guillermo Maripan (Universidad Catolica);

Mijlocasi: Jean Beausejour (Universidad de Chile), Arturo Vidal (Bayern Munchen), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen), Marcelo Diaz (Celta Vigo), Jose Pedro Fuenzalida (Universidad Catolica), Felipe Gutierrez (Internacional Porto Alegre), Francisco Silva (Cruz Azul), Pablo Hernandez (Celta Vigo), Cesar Pinares (Union Espanola), Martin Rodriguez (Cruz Azul), Yerko Leiva (Universidad de Chile), Gabriel Suazo (Colo-Colo);

Atacanti: Alexis Sanchez (Arsenal Londra), Eduardo Vargas (UANL), Edson Puch (Necaxa), Nicolas Castillo (UNAM), Leonardo Valencia (Palestino), Angelo Sagal (Huachipato), Felipe Mora (Universidad de Chile).

inainte de participarea la Cupa Confederatiilor, unde debuteaza in 18 iunie, contra Camerunului, nationala statului Chile va disputa trei partide de pregatire: cu Burkina Faso, in 2 iunie, cu Rusia, in 9 iunie, si cu Romania, in 13 iunie, de la ora 21.00, pe Cluj Arena.

