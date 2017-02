Alexis Sanchez si Vidal vin in Romania! Jucam AMICAL cu Chile! Anunt de ultima ora

Romania mai joaca un super meci la Cluj in acest an!

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 la Sport.ro: Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Nationala lui Daum va disputa un amical cu Chile pe 13 iunie, anunta Dolce Sport.



Chile e castigatoarea Copei America la ultimele doua editii. Cele mai importante nume din lotul nationalei sud-americane sunt Alexis Sanchez (Arsenal), Arturo Vidal (Bayern) si Claudio Bravo (Manchester City).



Pana la jocul cu Chile, Romania are doua partide vitale in campania de calificare la Mondialul din 2018, cu Danemarca (23 martie, tot la Cluj) si Polonia (10 iunie, in deplasare).