Adio Centre de Excelenta! Proiectul FRF se transforma, numarul juniorilor redus la jumatate

Centrele de Excelenta ale FRF nu aveau Certificat de Identitate Sportiva (CIS) emis de Minister.

FRF a transformat cele patru centre de excelenta, de la Timisoara, Targu Mures, Deva si Buzau, in doua centre de pregatire nationala, la Timisoara si la Targu Mures.

Numarul de fotbalisti a fost redus de la 120 la 60, in urma unui proces de selectie.

"Prima faza a proiectului s-a incheiat dupa doi ani de la deschiderea primului Centru de Excelenta. In aceasta perioada, juniorii cooptati au trecut printr-un proces de selectie continua si au fost evaluati in urma unor teste si analize ale meciurilor jucate. Selectia este necesara pentru a continua in piramida performantei. Federatia Romana de Fotbal a analizat situatia si a decis ca pentru noua etapa sa se creeze doua Centre Nationale, unul la Timisoara, unde se vor pregati jucatorii nascuti in 2000, si unul la Targu Mures, pentru cei nascuti in anul 2001. Astfel, din cei 120 de jucatori care se aflau in cele patru Centre de Excelenta, Timisoara, Targu Mures, Deva si Buzau, sunt selectionati cei mai buni 60 pentru cele doua Centre Nationale. Proiectul Centrelor Nationale va continua atat timp cat se va constata lipsa dezvoltarii academiilor de fotbal ale cluburilor, dar si pentru a oferi cele mai bune conditii de pregatire tinerilor jucatori romani care nu sunt legitimati in cadrul academiilor deja existente", se arata pe site-ul FRF.

Printre motivele renuntarii la centrele de excelenta se numara faptul ca MTS nu le-a acordat acestora certificatul de identitate sportiva.

"Intrucat Ministerul Tineretului si Sportului nu a acordat Certificatul de Identitate Sportiva (CIS) Centrelor de Excelenta create in parteneriate cu autoritatile locale, Federatia Romana de Fotbal a hotarat sa sustina financiar in totalitate cele doua Centre Nationale de Pregatire. Echipele noilor centre vor participa in competitiile organizate de FRF ca selectionate ale Federatiei", se mai arata in comunicatul citat.

News.ro