A reaparut Daum! Germanul a vorbit intr-un interviu televizat, pentru prima data dupa demiterea de la nationala Romaniei

Demis de la nationala Romaniei, Christoph Daum pastreaza misterul in privinta viitoarei sale echipe. Acesta a vorbit in weekend intr-o emisiune televizata in Germania, dar si pentru presa din Turcia.

Acesta pastreaza misterul in privinta viitoarei sale destinatii, insa a acceptat sa analizeze alte subiecte. El a vorbit despre numirea lui Jupp Heynckes la Bayern, dar si despre nationala Turciei.

...despre Bayern si Heynckes: "Jupp Heynckes nu poate sa faca acum niciun plan de joc. El abia are timp sa antrenze. In cateva luni, Jupp Heynckes trebuie sa demonstreze unde se afla, trebuie sa se concentreze pe performanta echipei. Imi pun intrebarea daca el poate sa rezolve problemele pana in iarna. Raspunsul meu este: nu", a spus Daum.

...despre nationala Turciei: "Turcia trebuie sa se pregateasca pentru 2022, are nevoie de un plan pe 4 ani! Problemele fotbalului turc nu se pot rezolva intr-o perioada scurta".

...despre Fenerbahce: "Fenerbahce are nevoie de lideri atat in teren, cat si in afara. Aykut Kocaman (n.r actualul antrenor) trebuie sa fie respectat. In prezent, la Fener e nevoie de o voce puternica, pentru ca presedintele Yildirim nu poate sa fie el mereu acela. E nevoie de un om precum Alex sau Umit Ozat".