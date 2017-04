"Vand orice, sa vad ofertele!" Hagi il asteapta pe Becali cu banii! Cei doi jucatori pe care ii vrea FCSB si cat ofera Becali

Victoria lui Dinamo a venit la pachet cu mai multe vesti bune pentru Gigi Becali. Viitorul pierde teren in lupta pentru titlu, iar Hagi este dispus sa isi vanda cei mai buni jucatori la finalul sezonului.

"Vand orice. Daca imi convine pretul, e bine, daca, asta e. Pot pleca 10 jucatori in vara, eu n-am nicio problema. Vin altii din spate. Astept oferte pentru orice jucator", a anuntat Hagi dupa meciul cu Dinamo.

Gigi Becali a facut deja o prima oferta pentru doi jucatori de la Viitorul: Florinel Coman si Dragos Nedelcu.

"I-am zis lui Hagi ca ii dau 3 milioane de euro pe cei doi. As putea sa ii iau doar daca Gica nu ia titlul. Daca iese campion, isi pastreaza jucatorii", spune Gigi Becali.

Si Cosmin Contra a pus ochii pe Nedelcu, despre care spune ca "va fi cat de curand om de baza in echipa nationala."

Nedelcu are o prezenta in nationala mare - a prins cateva minute pe final, in amicalul din toamna cu Rusia.