Il rateaza Becali si pe Junior Morais? Anunt de ULTIMA ORA facut de Astra: "Si Budescu era asteptat"

Gigi Becali a anuntat ca Junior Morais e ca si transferat la Steaua, insa giurgiuvenii nu sunt convinsi ca brazilianul va pleca.

Becali isi face planul pentru sezonul urmator cu Morais in echipa, insa Dani Coman ii transmite ca negocierile nu sunt incheiate. Fundasul brazilian ramane liber in vara si si-a dat deja acordul sa mearga la Steaua. Totusi, giurgiuvenii incearca sa-l convinga sa ramana, la fel cum au facut si cu Budescu.

"Nu as fi atat de convins ca Junior Morais va ajunge la Steaua. Si Budescu era asteptat in Antalya si nu a mai ajuns. As vorbi in necunostinta de cauza daca as spune ca nu exista un contract semnat. Vom vedea daca va ajunge Morais la Steaua, avem si noi argumentele noastre", a declarat Dani Coman la Digi.

In varsta de 30 de ani, Junior Morais se afla din 2011 la Astra Giurgiu si este unul dintre capitanii echipei.