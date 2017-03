"Ce mi-a facut Steaua e socant! Nu ma mai intorc!" Neubert, dupa ce a fost implorat de fani sa revina

Thomas Neubert e chemat de fanii Stelei dupa fiecare insucces al lui Reghecampf.

Neubert a plecat vara trecuta la TSKA Sofia, iar Steaua l-a dat in judecata. Preperatorul fizic german sustine ca nu este corect ce i se intampla, iar acum asteapta retragerea procesului din partea Stelei.



"Hai sa incerc sa raspund pe puncte. Punctul 1: Sa fie clar, pentru ca am vazut si eu discutii, nu am facut niciodata tactica la Steaua.

Punctul 2: Munca mea era doar cu pregatirea fizica: viteza, puterea, flexibilitatea, prevenirea accidentarilor. Tot ce avea legatura cu pregatirea fizica.

Punctul 3: Nu poti compara Steaua de acum 2-3 ani cu cea de acum, s-au schimbat 50 de jucatori, nu e corect. E flatant, dar nu e adevarat sa spui ca Steaua din vremea mea juca mai bine doar datorita mie.

Punctul 4: Am mai spus si aici in Bulgaria, colegii mei au facut o treaba foarte buna. Dar cateodata ei uita sa fie suta la suta conectati la viata jucatorilor. Sa ii castige, sa vorbeasca cu ei, sa stie totul despre ei, toate chestiile private. Du-te la antrenament, intreaba-i cum se simte mama, cum se inteleg cu prietena, cum se simt copiii!

Castiga-i de partea ta si vor lupta! Eu la Steaua vorbeam mereu cu jucatorii, eu vorbeam cu Reghe si transmiteam apoi echipei mesajul, eram elementul de legatura.



In ultimele zece zile, in special dupa meciul pierdut cu Dinamo, am primit cam o mie de mesaje pe Facebook de la suporterii Stelei. Mi-au cerut sa revin, mi-au spus ca spera sa ma intorc. Am raspuns unor mesaje si le-am spus ca si acum, desi sunt la TSKA, si atunci cand eram la Al Hilal, inima mea tot la Steaua e.

Nu stiu de ce, poate pentru ca iubesc Bucurestiul, iubesc Romania. E acasa! De asta imi doresc sa ajut fotbalul romanesc, sa ajut Steaua, dar in acest moment spun ca nu vreau sa ma mai intorc vreodata.

Din cauza lui Gigi! Sau poate ca nu, poate ca Gigi nu stie, dar cand am plecat am vrut sa o fac intr-un mod placut. Voiam sa vorbesc cu Reghe, cu Meme, cu trei saptamani inainte sa fac publica decizia.

Eram in pauza de vara, dar Meme nu avea timp pentru mine, Reghe era in Las Vegas si nu avea timp pentru mine. Nu am vrut sa vorbesc la telefon, voiam sa vorbesc fata in fata!

Am apucat sa discut in prima zi dupa reunire cu Reghe. I-am explicat decizia, motivele, totul. Acum vine partea care ma intristeaza. Eu cred ca am schimbat multe lucruri la Steaua, Gigi a castigat multi bani in perioada aia. Nu i-am cerut niciodata nimic, bani sau procente.

Si pentru asta sunt trist ca Steaua m-a dat in judecata! Nu au acceptat rezilierea contractului si m-au dat in judecata. Au pierdut de trei ori la Federatie, apoi au mai pierdut de trei ori la Liga. Acum zece zile au inceput procesul la TAS si asta m-a socat.

TAS e altceva! M-a socat pentru ca au spus ca nu pot rezilia unilateral, desi e o tampenie, fiecare om din Europa are acest drept. Trebuia doar sa mai raman 20 de zile sau 25 de zile in preaviz. Si am vrut sa raman, i-am spus asta lui Reghe.

Reghe mi-a dat mesaje in care imi spunea sa nu mai vin, nu ma mai vrea la echipa. Mi-a spus ca nu mai vrea sa am probleme cu Meme.

Ii spuneam ca vreau sa vin, el imi spunea sa nu mai vin la antrenamente. Nu ma mai voia. Si acum ei ma dau in judecata pentru ca nu am mai stat acele zile in plus. Le-am aratat la procese discutiile de pe WhatsApp. Cel mai rau e ca vor 300.000 de euro de la mine!

Cica asa era in contractul meu, dar la Liga si la Federatie nu apare asta. M-a mahnit totul! Poate ca Gigi nici nu stie despre proces, nu stiu. Dar pana cand nu renunta la procesul asta, eu nu mai pot vorbi despre o revenire.

Nu am plecat din cauza lui Reghe, nu ne-am certat. Discutiile astea au fost doar bullshit. Am plecat din motive personale, doar eu am luat decizia. L-am informat pe el, am informat clubul, si aia a fost", apus Neubert in ProSport.