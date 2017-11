Noul concept Lamborghini, opera unui ROMAN! Italienii au prezentat masina viitorului sub numele de "Mileniul Trei"

Lamborghini si-a prezentat viitorul. Unul construit de un roman stabilit in SUA! Profesorul Mircea Dinca lucreaza pentru prestigioasa MIT si a lucrat la noua idee.

Noul concept prezentat de Lamborghini se numeste "Terzo Millennio" (Mileniul Trei). Cu un look super agresiv si cu performante menite sa duca condusul la un cu totul alt nivel, masina prezentata de constructorul italian are la baza o idee romaneasca!

Terzo Millennio a luat nastere la MIT, din inspiratia unui roman. Profesorul Mircea Dinca a lucrat la noul automobil.



"In urma cu fix un an am semnat o intelegere cu Massachussets Institute of Technology, unul care a marcat inceputul unei colaborari intre doua entitati extraordinare, pentru creearea unui proiect menit sa scrie o noua pagina in istoria autovehiculelor super sport", a spus Stefano Domenicali, CEO-ul Automobili Lamborghini.

Echipa condusa de Mircea Dinca si Anastasios John Hart a livrat conceptul intr-un timp record si s-a concentrat pe inovari la nivelul materialelor si a energiei folosite.

Terzo Millenio va avea propulsie full electrica, iar echipa lucreaza acum la o idee care sa duca autonomia noului vehicul la un nivel namaiintalnit prin regenerarea energiei in mers fara a compromite performantele.