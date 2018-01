Sute de oameni s-au adunat sa admire masina unei moldovence din Londra! Bolidul e UNIC in lume! Cum l-a tunat

O tanara originara din Republica Moldova a paralizat o zona celebra din Londra dupa ce a aparut cu masina ei.

Moldoveanca Daria Radionova s-a stabilit la Londra, acolo unde s-a remarcat cu masinile ei tunate intr-un mod neobisnuit.

Ultima aparitie a avut-o de Craciun, cand sute de oameni s-au adunat pe Oxford Street sa ii vada noul Lamborghini Huracan. Masina a fost acoperita cu 1,3 milioane de cristale Swarovski.

Nu e singura masina tunata de Daria in acest mod. Ea mai are in garaj un Mercedes CLS si Bentley Continental tunate in acelasi mod.