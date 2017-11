Sofatul se schimba definitiv! Ce se intampla daca adormi la volanul unei Tesla! VIDEO

Tesla construieste masinile viitorului.

Miliardarul Elon Musk si-a propus sa cucereasca lumea cu masinile sale inspirate parca din filmele SF. Acesta a lansat recent noul Roadster, masina ce isi propune sa devina cea mai rapida din lume in anul 2020. Aceasta are o acceleratie uluitoare, atinge suta de km in doar 1,9 secunde! Tesla a lansat si un camion capabil sa care 30 de tone in mare viteza.

Si modelele actuale de la Tesla sunt rupte parca din viitor. Daca soferul isi ia ambele maini de pe volan, ca atunci cand adoarme de exemplu, masina pune avariile si incetineste singura, dupa care opreste.