Prima masina de Formula 1 DE STRADA! Mercedes a lansat AMG Project ONE la Frankfurt. FOTO

Mercedes implineste 50 de ani de AMG prin Prohect one, un hypercar produs in editie limitata, de 275 de exemplare la un pret de 2,3 milioane de euro!

Primul hypercar Mercedes-AMG a fost prezentat in Germania fiind adus pe scena de Lewis Hamilton. Project One este bazat din punct de vedere tehnic pe sistemul de propulsie al masinii de Formula 1 W08. Oficialii Daimler subliniaza ca este primul hypercar din istorie construit pe baza unei masini de curse veritabile. Si nu orice masina de curse ci chiar cea de F1.

Cu un design inspirat atat de aerodinamica masinilor de Formula 1 cat si din cel al masinii de la Le Mans, Project One este un spectacol vizual din orice punct ai privi masina. La fel se intampla si la interior unde scaunele sunt practic integrate in caroseria monococa; la fel ca la masina de F1, pedalierul si volanul sunt reglabile; instrumentarele de bord sunt digitale, Mercedes-AMG spune ca masina este “o masina de curse de Formula 1 cu loc pentru pasager” iar volanul este desenat aproape identic celui folosit de Hamilton si Bottas.

Motorul V6 turbo de 1.6 litri este derivat direct din cel de F1. Motorul termic are 680 CP si este completat de PATRU motoare electrice. Unul este montat in sistemul de supraalimentare, altul in cardan, intr-o configuratie foarte similara celei din masina de Formula 1. Dar, mai departe, alte doua motoare propulseaza rotile de pe puntea fata si mai ofera inca 326 CP.

Rezulta o putere totala impresionanta anuntata momentan la “peste 1000 km”. Transmisia aleasa pentru aceasta bestie este o cutie manual-robotizata cu opt trepte ce probabil se va comporta ca o secventiala; vei putea conduce masina atat manual cu schimbare din padele cat si complet automat.

Citeste mai multe pe superspeed.tv