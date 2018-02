Pregateste Dacia o surpriza pe piata romaneasca?! Modelul zarit IN PROBE pe soselele din Romania: FOTO

Adevarul Auto a zarit pe strazile din Romania modelul Duster Oroch, fabricat pana acum doar pentru piata sudamericana.

Modelul Duster Oroch a fost si este fabricat sub numele Renault pentru piata sudamericana, fiind popular mai ales in Brazilia si Argentina. Vehiculul double cab pick-up construit la Sao Jose dos Pinhais (Brazilia) si Envigado (Columbia) are doua motorizari: 1.6 litri si 2.0 litri. Cutia de viteze este manuala si vine tot in doua variante: cu 5 si cu 6 trepte.

Aparitia lui Duster Oroch pe drumurile din Romania ar putea fi un indiciu ca Dacia intentioneaza sa aduca modelul si in Romania.

Alte voci spun ca modelul este doar testat in Romania, dar va continua sa fie produs in America de Sud.

Sursa FOTO: Adevarul Auto.