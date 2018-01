Politistii din Buzau au oprit o masina care mergea cu 130 km/h in localitate! Socul avut in momentul in care au vazut cine se afla la volan

Prima razie a politistilor buzoieni din acest an s-a soldat cu peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare a depasit 102.000 RON. 24 de soferi au ramas fara permise.

Politistii buzoieni au efectuat saptamana trecuta o razie in localitatea Posta Calnau, pe DN2 E85, ei amendand peste 300 de soferi. Acestia au retinut 24 de permise si au intocmit doua dosare penale.



Cel mai varstnic sofer sanctionat a fost un batran in varsta de 76 de ani, din Bucuresti. El a fost inregistrat de aparatul radar conducand cu 131 km/h in localitatea Posta Calnau.

Sursa: Informatiabuzaului.ro