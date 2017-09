Politistii au evitat o adevarata tragedie! Ce alcoolemie avea soferul unui camion

Un sofer din Republica Moldova conducea un camion in stare avansata de ebrietate.

Politistii din Galati au intocmit un dosar penal pe numele unui sofer din Republica Moldova, care a fost depistat pe DN 24, cu alcoolemie record, de 1,56 mg/litru alcool pur in aerul expirat.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Galati, barbatul a fost oprit in urma unui control al traficului pe drumul national 24, in afara comunei Munteni.

"Un barbat de 37 ani din Republica Moldova, conducea un autocamion care tracta o semiremorca, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a fost oprit pentru control in trafic. La testarea cu aparatul Drager rezultatul a fost de 1.56mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care conducatorul auto a fost condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, se arata intr-un comunicat al Politiei Galati.

Politistii continua cercetarile in acest caz.

Sursa: Mediafax