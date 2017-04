OFICIAL! Ford produce o noua masina la Craiova! Americanii angajeaza 1000 de oameni! 

Ford va produce un SUV de clasa mica la Craiova.

Uzina Ford de la Craiova va angaja, pana la sfarsitul lui iulie, 976 de persoane pentru productia noului model EcoSport, care va incepe in toamna acestui an, premierul Sorin Grindeanu, care a vizitat vineri fabrica de autoturisme, spunand ca ”este foarte important ca marile companii mondiale sa gaseasca in tara noastra un mediu atractiv”.

Sorin Grindeanu a vizitat, vineri dimineata, Uzina Ford Romania de la Craiova, unde a avut o intrevedere cu Steven Armstrong, vicepresedinte si director operational Ford Europa, precum si cu Andrew McCall, vicepressedinte Relatii Guvernamentale Ford Europa, in prezenta presedintelui Ford Romania, John Oldham.

“Am tinut sa vin la Craiova pentru a saluta ceea ce de fapt se va intampla in perioada urmatoare, si anume extinderea companiei in Craiova prin angajarea a aproape o mie de persoane, ceea ce inseamna foarte mult, tocmai pentru a da un semnal de incurajare. E foarte important pentru noi ca marile companii mondiale sa gaseasca in tara noastra un mediu atractiv, sa putem sa venim in intampinare, astfel incat afacerile pe care le-au deschis, asa cum e cazul Fordului la Craiova, intr-un mediu propice sa se poata dezvolta iar acest mediu l-au gasit. inca o mie de oameni, daca vorbim direct de companie, si multi altii pentru supplier-ii care vor da subansamble pentru Craiova. inteleg ca in aceasta toamna se va intra pe linie de productie a unui nou autovehicul, asta e un lucru bun. Am discutat ceea ce am discutat in ultimele zile aproape peste tot pe unde am fost, despre infrastructura si despre problema pe care o are Craiova legata de infrastructura”, a afirmat Sorin Grindeanu, la finalul vizitei la fabrica Ford.

Procesul de recrutare a celor 976 de noi angajati incepe in luna aprilie si se va incheia la sfarsitul lunii iulie.

“Suntem foarte mandri de echipa noastra si de progresul inregistrat in ultimele luni ale acestui an si suntem foarte bucurosi sa primim in uzina noastra inca 976 de noi angajati in vederea pregatirii productiei modelului EcoSport a carui lansare va fi in toamna acestui an. Am avut ocazia ca inainte de vizita sa putem avea o discutie cu domnul premier care a fost extrem de productiva, suntem foarte multimiti de suportul pe care l-am primit din partea Guvernului si al autoritatilor locale si asteptam cu nerabdare sa avem o lansare cu succes, sa crestem in continuare afacerie noastre si prezenta noastra aici”, a precizat Steven Armstrong, vicepresedinte si director operational Ford Europa.

Potrivit Ford Romania, investitia in adaptarea productiei viitorului Ford EcoSport ajunge pana la 200 de milioane de euro. Trei zone-cheie ale Uzinei de Asamblare a Vehiculelor din Craiova au fost semnificativ imbunatatite, iar 220 de roboti noi vor creste eficienta si calitatea in sectiile de Vopsitorie, Montaj General si Caroserie. In acest moment, Ford EcoSport este produs si exportat din India.



Sursa: News.ro