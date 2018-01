O masina Tesla a provocat un accident in California! Automobilul era pe "Autopilot" si circula cu 105 km/h: "Surprinzator, nimeni nu a fost ranit!"

Unul dintre modelele semi-autonome ale celor de la Tesla a provocat un accident in Culver City, California.

O model Tesla a intrat in coliziune cu autospeciala pompierilor din Culver City, accidentul fiind investigat acum de NTSB, Departamentul National pentru Siguranta in Transport. NTSB a informat ca a trimis la fata locului doi agenti pentru a investiga imprejurarile in care s-a produs accidentul.

Departamentul Pompierilor din Culver City a postat pe o retea de socializare ca masina Tesla circula cu 105 km/h, iar soferul a declarat ca masina era pe Autopilot. "Surprinzator, nimeni nu a fost ranit", au scris pompierii.

Autopilot este o functie instalata de Tesla pe modelele noi, functie ce permite soferului sa ia mainile de pe volan pentru o anumita perioada de timp.

sursa foto: autoblog.com