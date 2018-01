Mr. Bean si-a scos la vanzare masina pe care Mercedes i-a construit-o manual!

Actorul Rowan Atkinson, cel care a dat viata indragitului personaj Mr. Bean, a scos la vanzare un Mercedes 500E, pe care Porsche i l-a asamblat manual la inceputul anilor '90.

Mr. Bean se poate lauda ca are in garajul sau inclusiv un McLaren F1!



El s-a hotarat, insa, sa faca putin spatiu si a scos la vanzare un Mercedes 500E din 1993, pe care Porsche i l-a asamblat manual.



Masina cu motor de 5.000 cmc si 326 de cai putere este evaluata de casa de licitatii la 80.500 lire sterline!



La momentul aparitiei, modelul 500E era varful de gama al Mercedes. Acesta prindea 100 km/h in numai cinci secunde si era dotat cu tehnologie de ultima generatie precum functia de memorare a pozitiei soferului.