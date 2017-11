Lamborghini Terzo Millennio: primul BOLID 100% electric al italienilor! Imagini fabuloase. FOTO 

Lamborghini se pregateste sa renunte definitiv la benzina.

Lamborghini a prezentat Terzo Millennio, conceptul unui supercar 100% electric menit sa ne ofere o imagine asupra viitoarelor masini pregatite de producatorul italian.

Lamborghini Terzo Millennio este conceptul unui supercar 100% electric, rezultat in urma colaborarii dintre Lamborghini si Massachusetts Institute of Technology din SUA.

Prezentat ca un "Lamborghini al mileniului trei", Terzo Millennio reprezinta primul pas facut de constructorul Italian in directia lansarii unui viitor supercar 100% electric. Colaborarea dintre Lamborghini si MIT s-a concentrat pe dezvoltarea unui nou sistem de recuperare si stocare a energiei, precum si pe gasirea de componente inovatoare.

Sistemul de recuperare a energiei cinetice are rolul sa ofere putere suplimentara supercar-ului Italian construit integral din fibra de carbon. In plus, masina se poate “vindeca” singura datorita senzorilor care verifica integritatea caroseriei si semnaleaza posibile daune sau imperfectiuni, scrie automarket.ro.

Italienii mai spun ca tehnologia actuala a bateriilor mai trebuie sa faca progrese pentru ca Lamborghini sa construiasca o versiune de productie a unui supercar 100% electric.