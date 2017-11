Imagini incredibile in locul in care au murit recent 6 oameni! Sofer surprins cu peste 200 KM/H pe acelasi drum! VIDEO

Politia Romana avertizeaza soferii asupra pericolelor cauzate de viteza excesiva.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

"A spune „Mie nu mi se poate intampla!”, nu iti scade sansele de a fi implicat in accident

Noi ne dorim sa nu se intample nimanui…dar cand mergi cu peste 200 de km/h, intr-o zona semnalizata cu punct negru, riscurile cresc foarte mult.

Politistii din Suceava au depistat in trafic, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere generate de viteza excesiva, un barbat, de 33 de ani, care conducea un autoturism, pe DN2E, cu viteza de 201 km/h, pe un sector de drum cu limita de viteza de 80 km/h.

Acesta a fost surprins chiar in dreptul semnalizarii rutiere cu punct negru, semnalizare monatata in urma accidentului tragic din data de 14 octombrie, cand sase persoane au murit in acel loc", e comunicatul politiei.

Politistii au prezentat si inregistrarea video cu radarul care l-a surprins pe sofer.