Ford recheama in service aproape 500 de masini din Romania! Defectiune majora la motor

Ford Romania recheama in service aproape 500 de autoturisme, diferite modele, pentru o defectiune a motorului.

Ford Romania anunta ca recheama in service 462 de masini pentru posibile defectiuni ale motorului ce ar putea genera aprinderea unui incendiu sub capota, informeaza profit.ro. Campania este parte a unei actiuni globale a celor de la Ford care recheama in service 360.000 de automobile din intreaga lume.



Fiesta ST, Kuga, Focus, C-Max și Transit Connect, echipate cu motor 1.6 EcoBoost sunt modelele vizate de rechemarea in service.