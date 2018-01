Ferrari nu glumeste si e gata de momentul reEVOLUTIEI! Italienii anunta primul crossover din istoria lor: "Se va conduce ca un Ferrari"

Ferrari se pregateste pentru lansarea primului sau crossover din istorie. Marca de la Maranello a anuntat prin vocea "bossului" Sergio Marchionne ca viitoarea masina "o sa arate asa cum trebuie sa arate un Utility Vehicle si se va conduce asemenea unui Ferrari".

Ferrari vrea sa lanseze un SUV sub numele FX16, versiunea gandita de italieni urmand sa fie un hibrid produs la Maranello.



Sergio Marchionne, presedintele Ferrari si CEO-ul Fiat-Chrysler, a confirmat: "O sa arate asa cum trebuie sa arate un SUV. In plus, trebuie sa ruleze asemenea unui Ferrari".



Ferrari vrea sa lanseze modelul crossover pana in 2020 si sa isi dubleze profitul pana in 2022.