DEZASTRU! Bucuresti, oficial orasul cu cel mai PROST trafic din Europa! Cum arata top 13

Capitala Romaniei castiga la scor in fata unor metropole mari din Europa!

Bucuresti a fost clasat pe primul loc in topul cu cel mai prost trafic din Europa intr-un top alcatuit de celebra companie de harti si navigatoare Tom Tom.

Compania a colectat date timp de 9 ani si a acordat fiecarui oras un punctaj din 100, reprezentand timpul pe care un sofer trebuie sa il petreaca in plus in trafic pana a ajunge la destinatia dorita.

Bucurestiul s-a clasat pe primul loc, cu un punctaj de 50%, cu o crestere de 7 puncte fata de anul precedent.

Bucurestiul depaseste orase mult mai mari precum Paris, Moscova, Roma sau Londra in acest moment la blocajele din trafic.