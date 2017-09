Dacia devine masina INTELIGENTA! Functii hi-tech pe noul Duster! Cum arata interiorul. FOTO

Dacia a dezvaluit in premiera interiorul noului Duster la Salonul Auto de la Frankfurt.

Noul Duster a fost prezentat pe 30 august la exterior, acolo unde nu sunt foarte multe modificari. Dacia a pastrat ce era mai bun insa pentru Salonul de la Frankfurt, acolo unde a dezvaluit un interior mult imbunatatit. Pe langa martialele de calitate, cel mai ieftin SUV din Europa are acum si functii inteligente care sa ii ajute pe soferi.

Dacia are de acum sistem de camere all around (360 de grade) - utile atat in offroad si mai ales la parcare. Directia e noua si ajuta la manevrarea facila a masinii.

Duster are si hill descent control si hill assist control - functie care tine masina in rampa / panta si te ajuta la pornirea din rampa.

Consola centrala a fost redesenata, scaunele sunt nou-noute, volanul e reglabil pe inaltime si adancime, iar de azi, noul Duster are avertizare la masinile din unghiul mort, senzori pentru aprinderea farurilor si climatizare.

Pretul va ramane acelasi.