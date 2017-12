Cand s-a uitat la chitanta a crezut ca nu vede bine! Suma uriasa cu care a fost taxat un client UBER pentru o cursa de 20 minute! FOTO

Tariful dinamic impus de UBER mareste pretul unei curse chiar si de 10 ori in momentele de aglomeratie maxima, insa asa ceva nu s-a mai vazut pana acum.

S-a intamplat in Toronto, acolo unde barbat a fost taxat cu 18.000 de dolari canadieni (14.000 de dolari americani) pentru o cursa de 20 de minute prin oras.

Barbatul a facut reclamatie cand a vazut chitanta digitala cu suma imensa de plata, insa cei de la UBER i-au spus ca a fost taxat corect deoarece a fost aplicat tarfiul dinamic.

In cele din urma, cei de la UBER au recunoscut ca e o greseala si nu i-au mai cerut banii barbatului canadian.

UBER are o multime de probleme in aceasta perioada. Pe langa faptul ca tot mai multe orase vor sa interzica acest serviciu, hackerii au spart 50 de milioane de conturi ale clientilor aplicatiei.

My friend was charged 18K for a 20 Min ride (!), and they are sticking to it. What in the world??? This is insane! @Uber_Support @badassboz @Uber pic.twitter.com/RjFihVLKIC