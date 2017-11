Bugatti e istorie! Asta e cea mai rapida masina de serie din lume: atinge 457 km/h! VIDEO

Bugatti a pierdut suprematia de viteza detinut de legendarul Veyron!

Koenigsegg Agera RS este oficial cea mai rapida masina din lume! Bolidul produs in Suedia a stabilit un nou record pe drumuri publice, de 457 km/h din a doua incercare!

Agera RS are un motor gigant din aluminiu de 5 litri V8 ce produce 1160 de cai putere si e construit manual in doar 25 de exemplare.

Performanta a fost reusita de Niklas Lilja, pilotul de uzina Koenigsegg, dupa doua curse facute intre Las Vegas si orasul Pahrump din statul Nevada.

Suedezii asteapta acum raspunsul Bugatti, care stabilise in 2010 precedentul record de 431 km/h cu un model Veyron Super Sport. inca nu au fost oferite informatii despre pneurile utilizate de Koenigsegg in stabilirea acestui record, având in vedere ca integritatea lor are de suferit la asemenea viteze.

Bugatti a promis recent ca va incerca anul viitor sa stabileasca un nou record de viteza prin modelul Chiron. Pe langa ei, si americanii de la Hennessey vor incerca acelasi lucru, prin supercar-ul Venom F5 despre care au spus ca este capabil sa ajunga la viteza de 482 de kilometri pe ora.