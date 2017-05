Asa arata revolutia sporturilor cu motor. Formula E, competitia bolizilor electrici, poate veni si la Bucuresti. VIDEO

Romania poate lua parte la revolutia sporturilor cu motor! Varianta cu masini electrice a Formulei 1 ar putea ajunge si la Bucuresti!

Seful Formulei E vrea sa organizeze curse si in jurul Casei Poporului. Asteapta doar un semn de la Primaria capitalei. Costul unei asemenea curse este de 10 milioane de euro! Formula E are loc deja in orase precum Paris, Berlin sau New York! Masinile elctrice vor inlocui masinile pe benzina in scurt timp in orasele din toata lumea.

"Problema mea este si problema voastra, e asemanatoare. Vom avea din ce in ce mai multe masini electrice si hibride. Asta e noua generatie", a spus Alain Prost, fostul mare pilot de F1.

Centrul Parisului a fost electrizat de Formula E, iar francezii au castigat la ei acasa. Sebastien Buemi de la Renault a fost primul pe circuitul amenajat in jurul mormantului lui Napoleon.