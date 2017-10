Are o avere de 72 de miliarde de dolari, dar masina lui ii surprinde pe toti! Ce conduce Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook

Mark Zuckerberg are o avere estimata la 72 de milioane de dolari.

Mark Zuckerberg e pe locul 5 in topul celor mai bogati oameni din lume, insa asta nu se vede in garajul sau. Fondatorul Facebook conduce cu Acura TSX, o berlina ce costa in jur de 30.000 de dolari. Acura este un producator nord-american ce vinde masini doar SUA, Canada si Mexic.

In trecut, Mark Zuckerberg a mai fost vazut la volanul lui Volkswagen Golf GTI, dar a trecut la o masina de famiilie dupa ce a devenit tata. "E sigura, confortabila si deloc ostentativa", a motivat miliardarul alegerea sa de masina.

Zuckerberg nu e singurul miliardar care conduce o masina comuna. Warren Buffett, afacerist cu o avere estiomata la 77 de miliarde de dolari, conduce un Cadillac XTS de 45.000 de dolari, cumparat in 2014. "Conduc in jur de 5000 de kilometri pe an, asa ca nu am motiv sa imi schimb des masina", a spus el.