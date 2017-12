"Alo? Am vazut un OZN!" Americanii au crezut ca sunt invadati de extraterestri! Aparitia BIZARA de pe cer avea o explicatie uluitoare

Politistii din Arizona au primit sute de apeluri de la oameni convinsi ca au vazut un OZN.

Noaptea trecuta, mai multi americani au sunat la autoritatile din California si Arizona dupa aparitia unui obiect bizar pe cer, imediat dupa apusul soarelui.

Nu era vorba de un OZN. Miliardarul Elon Musk a trimis o racheta pe Marte, in incercarea sa de a coloniza "Planeta Rosie".

Racheta Falcon Heavy a avut si un pachet neobisnuit la bord: o masina Tesla Roadster, masina lansata recent de acelasi Elon Musk.

Miliardarul s-a distrat pe Twitter dupa aparitia imaginilor pe internet si la TV. "Extraterestru nuclear din Coreea de Nord", a scris el.



"O masina rosie pentru planeta rosie. Testele cu rachetele noi contin de obicei simulatoare imense din metal sau ciment. Asta era extrem de plictistor. Si orice este plictisitor este teribil pentru o companie, asa ca am decis sa facem ceva neobisnuit: am urcat la bordul rachetei o masina Tesla Roadster originala si am programat-o sa cante melodia Space Oddity, timp de un miliard de ani eliptici in jurul orbitei planetei Marte", a mai anuntat Musk.