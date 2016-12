Aceasta este bijuteria de 1 milion de dolari! O romanca a condus-o: "Nu ma mai dadeam jos din ea!"

Multi si-o doresc, putini o pot avea ... E masina la care poftesc milionarii sportului in 2017.

Bolidul creat de danezi e din fibra de carbon si ajunge la 100 de kilometri pe ora in doar 3 secunde. Chiar si bogatii sportului se gandesc de 2 ori inainte sa-si cumpere masina. Bestia costa 1 milion de dolari.

Sorana Cirstea a incheiat anul intr-o super-masina. Pentru ea, sarbatorile au fost si mai frumoase.



"Am avut aceasta minunatie de masina am avut-o 5 zile si nu am reusit sa ma dau jos din ea. Nu mi s-a intamplat pana acum sa fie atat de fotografiata oriunde o lasam!" spune Sorana Carstea.