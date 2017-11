Accident infiorator din cauza unui sofer nerabdator! Momentul in care trei masini ZBOARA de pe sosea. VIDEO

Un sofer a surprins cu camera din bord un moment infiorator pe sosea.

O masina a fost aruncata de pe sosea, dupa ce un sofer a intrat in depasire fara sa se asigure. O alta masina si o dubita au iesit si ele de pe carosabil, insa din fericire nimeni nu a fost ranit.



"Din fericire, toata lumea avea centuri de siguranta si nimeni nu a fost ranit", povesteste omul care a filmat. El a ajutat doua femei blocate sa iasa din masini. "Erau in stare de soc", povesteste el in Daily Mail.