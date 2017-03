Superkombat revine la Sport.ro pe 12 martie. Invingatorii se bat in direct in America! Vezi toate meciurile

Superkombat revine pe 12 martie cu prima gala a anului, in direct la Sport.ro.

Prima gala Superkombat din 2017 va avea loc pe 12 martie, la Beraria H, din Capitala, urmand sa fie un eveniment eliminatoriu pentru primul Grand Prix al anului, din aprilie, transmis in direct si in Statele Unite ale Americii.

Incepand cu acest sezon, galele Superkombat vor putea fi urmarite inclusiv peste Ocean, ca urmare a contractului semnat cu gigantul american CBS.

In meciul cap de afis al galei, colegul lui Morosanu, Sebastian Cozmanca, il va infrunta pe campionul Norvegiei la muay-thai, Simon Ogolla, in timp ce co-main event, Mihaita Golescu va da piept cu campionul Italiei la skandenberg si totodata fost rugbyst, Robert Constantin. Intr-o alta confruntare intre generatii, Cosmin Ionescu, neinvins in 2016, il va intalni pe Sebastian „Fiul lui Dracula” Ciobanu.

Pretul unui bilet este de 50 de lei si poate fi achizitionat de la Beraria H, magazinele Diverta sau on-line, de pe myticket.ro. Gala va incepe de la ora 20:00 si in Romania va putea fi urmarita in direct pe Sport.ro

NEW HEROES

1. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Cosmin Maxim (Romania) vs Alex Radnev (Romania)

2. Super Fight – Categoria semigrea plus (-86 kg)

Dragos Imbrea (Romania) vs Ionut sandur (Romania)

3. Super Fight – Categoria super mijlocie (-77 kg)

Jian Amiri (Norvegia) vs Adelin Mihaila (Romania)

4. Super Fight – Categoria semigrea plus (-86 kg)

Nicolai Buceac (Romania) vs Dumitru Topai (Romania)

5. Super Fight – Categoria mijlocie (-72 kg)

Andrejs Baranov (Letonia) vs Eduard Chelariu (Romania)

6. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Marius Munteanu (Romania) vs Valentin Bordianu (Romania)

World Grand Prix - Eliminare

7. Super Fight – Categoria semigrea (-81 kg)

Daniel Stefanovski (Elvetia) vs Alex Filip (Romania)

8. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Moriba Kosiah (Surinam) vs Robert Orbocea (Romania)

9. Super Fight – Categoria semigrea plus (-86 kg)

Cosmin Ionescu (Romania) vs Sebastian Ciobanu (Romania)

10. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Robert Constantin (Romania) vs Mihaita Golescu (Romania)

11. Super Fight – Categoria super cruiser (-95 kg)

Simon Ogolla (Norvegia) vs Sebastian Cozmanca (Romania)