"Pentru ei ma bat, sunt totul pentru mine!" Sandu Lungu, gata de gala de la Piatra Neamt de sambata de la Sport.ro

Pentru uriasul Sandu Lungu cel mai greu antrenament e acasa! Copiii il solicita mai mult decat tonele de greutati pe care le ridica la sala.

Fiara in cusca, Sandu Lungu e un mielusel atunci cand iese la plimbare cu gemenii lui, Gloria si Alexandru. Lungu vrea sa-i faca sportivi si pe gemeni.

Pentru inceput ii da la inot.

"Ce fac eu nu e extraordinar de banos, dar imi doresc extraordinar de mult sa faca sport, pentru ca nu stiu, oricate vieti as ma avea, as face sport!", spune Lungu.



Lungu are trei copii. Pentru ei vrea sa-l bata pe cehul Martin in gala Arde Moldova, sambata seara de la 9 la sport.ro!