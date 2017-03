AZI 20:00 LIVE pe Sport.ro: Superkombat "Visul American". 8 grei se bat pentru un loc in America

SuperKombat - Visul American, AZI de la 20:00, IN DIRECT la Sport.ro

Gala Superkombat de la Beraria H din Bucuresti are la start nu mai putin de 8 grei ce se bat pentru un loc in America. Pe langa acestia, mai multi luptatori spectaculosi ca Adelin Mihaila, Dumitru Topai sau Eduard Chelariu urca in ring.

NEW HEROES

1. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Cosmin Maxim (Romania) vs Alex Radnev (Romania)

2. Super Fight – Categoria semigrea plus (-86 kg)

Dragos Imbrea (Romania) vs Ionut Sandur (Romania)

3. Super Fight – Categoria super mijlocie (-77 kg)

Jian Amiri (Norvegia) vs Adelin Mihaila (Romania)

4. Super Fight – Categoria semigrea plus (-86 kg)

Nicolai Buceac (Romania) vs Dumitru Topai (Romania)

5. Super Fight – Categoria mijlocie (-72 kg)

Andrejs Baranov (Letonia) vs Eduard Chelariu (Romania)

6. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Marius Munteanu (Romania) vs Valentin Bordianu (Romania)

World Grand Prix - Eliminare

7. Super Fight – Categoria semigrea (-81 kg)

Daniel Stefanovski (Elvetia) vs Alex Filip (Romania)

8. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Moriba Kosiah (Surinam) vs Robert Orbocea (Romania)

9. Super Fight – Categoria semigrea plus (-86 kg)

Cosmin Ionescu (Romania) vs Sebastian Ciobanu (Romania)

10. Super Fight – Categoria grea (+96 kg)

Robert Constantin (Romania) vs Mihaita Golescu (Romania)

11. Super Fight – Categoria super cruiser (-95 kg)

Simon Ogolla (Norvegia) vs Sebastian Cozmanca (Romania)