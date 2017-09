FABULOS! A cerut sa fie schimbat pentru ca nu mai suporta zgomotul facut de fanii lui Besiktas! Moment fara precedent in Liga Campionilor

Fanii celor de la Besiktas au reusit cu adevarat ceva fara precedent! Au fortat un adversar sa declare forfait in timpul partidei din cauza zgomotului creat! Atacantul celor de la RB Leipzig, Timo Werner, a cerut sa fie inlocuit inca din minutul 32 pentru ca nu mai suporta zgomotul produs de fanii turci.

Staff-ul vicecampioanei Germaniei a incercat initial sa-l ajute oferindu-i dopuri pentru urechi dar metoda nu a functionat. Cei peste 36.000 de suporteri au creat o atmosfera incendiara iar Werner a fost inlocuit cu Klostermann in minutul 32.

"Este imposibil sa iti pregatesti echipa pentru o atmosfera ca asta. A fost un zgomot asurzitor si la finalul meciului am fost afectati de acest lucru" a declarat la final antrenorul Ralph Hasenhuttl.

Timo Werner requested to be subbed off, the noise at the stadium was causing him problems. pic.twitter.com/CMKmhkFBLe