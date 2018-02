"Vreau sa joc la PSG" Francezii au descoperit mesajele SECRETE trimise de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se intalneste cu echipa care l-a urmarit ani de zile!

Ronaldo putea produce socul istoric de pe piata transferurilor inaintea lui Neymar. In 2012, seicii au trimis o oferta de 160 de milioane de euro la Real Madrid pentru transferul lui Ronaldo. Portughezul era incantat de ea si era hotarat sa o accepte. Florentino Perez a refuzat ferm orice discutie cu PSG, care abia in 2017 a reusit sa dea o lovitura similiara prin aducerea lui Neymar de la Barcelona.

Presa franceza ii reaminteste acum lui Ronaldo ca era disperat sa joace pentru PSG, adversara de miercuri din Champions League. Jurnalistii francezi sustin ca au intrat in posesia unor mesaje trimise de Ronaldo unui prieten portughez din Franta. Atunci, Ronaldo era nefericit la Real. Nu se simtea sustinut suficient de catre conducerea clubului si nici de echipa in lupta cu Messi pentru trofee. Madrilenii considerau ca Barcelona are o campanie masiva pentru Messi, care castiga Balonul de Aur in fiecare an in acea perioada. Ronaldo era convins ca la Paris se va intampla acelasi lucru.

"Vreau sa joac la Paris, oamenii de acolo ma doresc mult. Francezii ar fi bucurosi sa joc la ei in campionat, iar media ma va sustine in lupta pentru Balonul de Aur", ar fi scris in mesajele lui Ronaldo.

Portughezul a fost convins de Perez ca va fi sustinut si cu o marire substantiala de salariu, iar trofeele au inceput sa curga. De atunci, Real Madrid a castigat trei trofee Champions League, titlul in Spania, iar Ronaldo a ajuns la 5 Baloane de Aur, cate are si Messi.