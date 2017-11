"Vreau sa castigam Europa League!" Doua variante pentru FCSB ca sa obtina potul de 40 de milioane de euro! Cum se poate califica in grupele Ligii Campionilor

Nicolae Dica poate reusit o performanta istorica.

"Vreau sa castigam Europa League" spunea patronul Stelei, Gigi Becali, in urma cu cateva saptamani dupa ce Steaua a obtinut calificarea in primavarea europeana. Nu este singurul care a vorbit despre un asemenea obiectiv fantastic. Adi Mutu sau Dan Petrescu au spus-o la randul lor.

"Eu cand am spus ca Steaua o sa ia Europa League, au spus ca eu pun presiune. Si acum toti de la Steaua declara ca vor sa castige Europa League. Eu cand am zis că Steaua e favorita, toti au zis ca nu e adevarat. Eu n-am pus nicio presiune, eu zic realitatea" spunea Dan Petrescu intr-o conferinta de presa de la inceputul acestei luni.

Singura sansa de a ajunge in grupe?



UEFA a anuntat oficial saptamana aceasta schimbarea formatului pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor din sezonul viitor. 26 de echipe se vor califica direct in grupele celei mai importante competitii inter-cluburi, ramanand astfel doar 6 locuri disponibile pentru echipele venite din playoff. Dintre echipele calificate direct, un loc este rezervat castigatoarei Europa League.

Cazuta pe locul 17 in clasamentul coeficientilor, Romania va avea doar o singura echipa in preliminariile Ligii Campionilor: castigatoarea titlului in Liga 1. Astfel, campioana Romaniei va intra in turul 2 preliminari si se afla pe traseul campioanelor acolo de unde doar 4 formatii vor ajunge in grupele Ligii Campionilor. Campioana Romaniei ar trebui sa treaca de turul 2 si 3 preliminar, plus de playoff. Steaua ar putea fi insa cap de serie de fiecare data, mai ales dupa punctajul bun obtinut in acest sezon.

Steaua, echipa cu cel mai bun coeficient al vreunei echipe romanesti, are astfel 2 sanse de a ajunge in grupele Ligii Campionilor pentru a pune mana pe un pot de 40 de milioane de euro (castigurile se dubleaza incepand cu sezonul viitor). Pe langa castigarea Europa League, obiectiv declarat al lui Gigi Becali si sustinut de alte voci din Liga 1, ratarea acestui obiectiv duce la varianta B: castigarea titlului si trecerea de cele 3 tururi preliminare pe traseul campioanelor. CFR Cluj a reusit sa ajunga in grupele Ligii Campionilor in sezonul 2012/2013 pe traseul campioanelor, trecand de Slovan Liberec si FC Basel.

Celelalte formatii din Romania, obligate sa aiba performante in Europa



Odata cu sezonul 2019/2020, campioana Romaniei ar urma sa intre inca din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor din moment ca ne aflam in acest moment pe locul 21 in clasamentul coeficientilor. In cel mai bun caz, Romania ar putea ajunge pe locul 19 daca Steaua mai castiga cel putin 3 partide in acest sezon de Europa League. Insa si locul 19 ar insemna tot turul 1 preliminar pentru campioana Romaniei peste 2 sezoane iar diferenta pana la locul 15, ocupat pana acum, este de 7 puncte.

Pentru a reusi sa avem din nou 5 echipe in cupele europene (2 in preliminariile Ligii si 3 in preliminariile Europa League), celelalte echipe care vor obtine calificarea in cupele europene trebuie sa adune mai multe puncte ca pana acum - in acest sezon, Steaua adus 9 din cele 12.5 puncte ale Romaniei in clasamentul coeficientilor. Insa aceste puncte s-au impartit la 5 echipe iar Steaua a fost singura care a mai mult de o victorie in acest sezon european. Anul viitor, fiecare punct obtinut de o echipa romaneasca se va imparti la 4, numarul echipelor participante, astfel ca fiecare succes va cantari mai mult.

Un avantaj al schimbarii formatului din Liga Campionilor este ca o eliminare din turul 2 nu ar insemna iesirea definitiva din cupele europene, ci intrarea in turul 3 preliminar al Europa League. Castigatoarea Cupei Romaniei va intra in acest tur 3 preliminar, ocupanta locului 3 din Liga 1 va fi in turul 1 preliminar iar vicecampioana Romaniei in turul 2 preliminar al Europa League.