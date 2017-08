Vin BANII dupa eliminarea din Liga. Viitorul e aproape sa loveasca piata cu 4 transferuri. Cum intra in club 9 milioane de euro

Lui Hagi nu i-a iesit asa cum si-ar fi dorit la Nicosia. Viitorul a cedat in prelungiri si a ratat calificarea in play-off-ul Champions League.

Ratarile din prima repriza si din finalul partidei au costat-o. Presedintele Bivolaru crede ca experienta superioara a lui APOEL si problemele de lot pe care le-a avut Hagi s-au dovedit decisive. Acum, pentru Viitorul poate urma un tun financiar major. Chiar daca nu vor lupta pentru grupele Champions League, campionii pot incasa aproape 9 milioane de euro in urmatoarele saptamani.

Benzar (2 milioane - Braga), Coman (3 milioane - Benfica), Nedelcu (3 milioane - Sampdoria) si Ganea (1 milion - Girona, Getafe, Espanyol) au cu totii sanse mari sa prinda un transfer in strainatate. Bivolaru confirma ca in perioada urmatoare la Viitorul vor exista despartiri de cativa jucatori importanti.

"A contat cel mai mult experienta net superioara pe care o au ei. Cel putin la golul 2, a fost o balba a noastra. A fost o comedie a erorilor! Golul 3 a venit pe contraatac, apoi am ratat si noi o sansa... Ne uitam pe lista posibililor adversari pentru Europa League, majoritatea sunt peste valoarea lui APOEL.

Baietii treuie sa iasa din starea in care sunt. Sunt marcati fizic, psihic. Sa vedem ce facem cu programul din saptamanile urmatoare. Avem 4 meciuri in 8 zile! Nu stiu daca e posibil sa mai amanam vreun meci acum. Hagi le-a zis jucatorilor sa ridice capul. Am trecut pe langa o performanta extrem de importanta, mergem inainte.

E posibil unii sa mai plece, altii sa mai vina. Vom vedea... Lipsa de experienta si problemele de echipa pe care le-am avut ne-au afectat. S-a accidentat Casap, a aparut suspendarea lui Tucudean... Coman e nerefacut, a tras de el, dar dupa o ora de joc facea figuratie pentru ca nu era 100% refacut. Daca am fi marcat in prima repriza, cred ca era inchisa calificarea."