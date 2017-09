VIDEO! Rusii au venit cu LANSATORUL de torte la meci! Celebrul Aytekin, aproape de a fi lovit in primul meci arbitrat in UCL de la Barca - PSG

O torta lansata din peluza fanilor rusi a ajuns la mijlocul terenului, trecand foarte aproape de arbitrul german Deniz Aytekin, la meciul Maribor - Spartak Moscova, disputat in etapa I a Grupei E a Ligii Campionilor.

Racheta nu a atins pe nimeni, dar meciul a fost oprit pentru scurt timp. Alte numeroase torte si fumigene au fost aprinse in sectorul oaspetilor. Inaintea meciului, fanii celor doua echipe s-au batut intre ei si cu politia in afara stadionului.

Partida din Slovenia s-a incheiat la egalitate scor 1-1. Cu acest prilej, arbitrul Deniz Aytekin a revenit la centru in Liga Campionilor dupa meciul "de poveste" FC Barcelona - PSG, 6-1 pentru catalani si 6-5 la general.

Suspect Spartak Moscow could be in serious trouble after this... pic.twitter.com/VyuLBVDpeR