VIDEO FABULOS! Astea sunt ratarile ANULUI in Champions League! Ce a facut de DOUA ORI cu poarta goala in fata

Dimitri Oberlin de la Basel o sa tina minte toata viata meciul cu TSKA Moscova din Champions League!

Pustiul camerunez de 20 de ani a marcat un gol in prelungirile partidei, insa acesta nu a fost singurul eveniment memorabil al serii pentru el. Oberlin a ratat inca 3 ocazii URIASE, ultimele doua in situatie ideala. Mai intai si-a facut superb o minge si a tras in Akinfeev, apoi s-a speriat de sansele pe care le-a avut si a esuat ireal la cativa metri de gol!