Dezvaluire INCREDIBILA despre meciul in care Barca a nimicit PSG-ul. Sfatul magicianului Dynamo pentru MSN

FC Barcelona a zdrobit PSG-ul in returul din optimile de finala UEFA Champions League cu ajutorul magicianului Dynamo.

Catalanii au reusit minunea in optimile Ligii Campionilor: “o remontada” istorica, dupa 0-4 in meciul tur, in fata campioanei Frantei. Messi, Suarez si Neymar si-au asigurat biletele pentru sferturi, prin victoria cu 6-1 pe Camp Nou.

Tripleta MSN a primit ajutor de la super-magicianul britanic Dynamo chiar inaintea duelului cu PSG. Dynamo i-a invatat pe jucatori sa se simta mai bine pe teren, sa se concentreze si… sa indoaie cuie. Explicatia lui Dynamo pentru ciudatul exercitiu propus fotbalistilor de milioane de euro a fost simpla: i-a invatat, de fapt, pe jucatori sa creada in lucruri imposibile, asa cum parea si calificarea in sferturile Ligii Campionilor.