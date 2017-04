Vidal s-a dezlantuit dupa meciul de pe Bernabeu. Chilianul lui Bayern ii face praf pe madrileni: "Real s-a speriat si arbitrul a inceput hotia"

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Real Madrid a eliminat-o pe Bayern Munchen din sferturile UEFA Champions League, dupa ce s-a impus, in urma prelungirilor, cu 4-2 in fata formatiei germane. Meciul a fost unul spectaculos, dar finalul a fost influentat de arbitrul maghiar Viktor Kassai. Centralul l-a eliminat aiurea pe Arturo Vidal si a validat un gol dintr-un ofsaid clar marcat de Ronaldo.

La finalul partidei, Arturo Vidal s-a dezlantuit. Mijlocasul chilian, eliminat inminutul 85, a tunat si fulgerat.

"Cand Real Madrid a inceput sa se sperie, arbitrul si-a inceput show-ul. O astfel de hotie nu poate avea loc in Champions League! Am simtit asta foarte mult si am inceput sa ne miram putin", a spus Vidal dupa meciul de pe Bernabeu.

"Ne-am dorit sa mergem mai departe si exista multa frustrare dupa un meci cu o asemenea intensiate care a fost decis de arbitru. A facut o multime de erori si ne-a scos din Champions League. Cand un arbitru te enerveaza in halul asta e greu sa accepti", a mai spus Vidal.

Rummenigge: "Arbitrul ne-a nenorocit"

Si presedintele Realului, Karl Heinz Rummenigge, a izbucnit dupa meci.

"Am fost nenorociti. Este pentru prima data cand sunt cuprins de o astfel de furie", a spus si Rummenigge.